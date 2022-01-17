ads

Bir Haftada 735 Kez Cezai İşlem

ads ads ads ads ads
17/01/2022

ads
ads
ads
Bir Haftada 735 Kez Cezai İşlem

Trafik polislerince 10-16 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 735 kez cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, cezai işlemlerin 148’i sürat, 114’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 79’u seyrüsefer ruhsatsız sürüş, 68’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 57’si emniyet kemersiz, 42’si sigortasız, 38’i muayenesiz, 22’si dikkatsiz, 19’u alkollü, 9’u ehliyetsiz, 4’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş ve 131’i de diğer trafik suçları nedeniyle uygulandı.

17/01/2022 14:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ceza, polis, trafik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.