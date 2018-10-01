Bir haftada 74 trafik kazası yaşandı

Polis Genel Müdürlüğü’nün 24-30 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazalar; süratli araç kullanmak (21), kavşakta durmamak (17), yakın takip (15), dikkatsiz sürüş yapmak (15) ve diğer etkenlerden(6) kaynaklandı.



Trafik kazalarında 536 bin 458 TL’lik hasar oluşurken, bu dönemde Lefkoşa’da 30, Girne’de 24, Gazimağusa’da 15, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 1 kaza gerçekleşti.



Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 7 bin 641 araç sürücüsünden 869’u hakkında yasal işlem başlatıldı.



Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; 188 ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 172 ile süratli araç kullanmak ve 74 ile alkolü araç kullanmak aldı.