Bir haftada 8 yangın!

KKTC’de son bir hafta içerisinde 8 yangın ve 9 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde, meydana gelen yangınlar sonucu toplam 30 bin TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, “sönmemiş kömürlerin çöp bidonu içerisine dökülmesi, baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, klimanın aşırı yüklenmeden ısınmasından dolayı, elektrik panosunun aşırı yüklenmesi, mutfaktaki aspiratörün kısa devre yapması, boru hatlarında oluşan su kaçağının su motorunun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu motorun kısa devre yapması, yakıt sızıntısı olan hurda araç taşınırken başka bir hurda araca teması sonucu çıkan kıvılcımdan alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksatlı olarak dere yatağındaki kamışların yakılması sonucu ateşin kontrolden çıkması” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise; “trafik kazası sonucu dereye düşen araç içerisinde sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansa sevkinin sağlanması, palmiye ağacında mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, 30m’lik kuyu içerisine düşen çocuğun kurtarılıp ambulansa sevkinin sağlanması, aracın üzerine devrilen ağacın kesilmesi, park yerinin girişine devrilen ağacın kesilip yolun trafiğe açılması, akım bulunmayan yüksek gerilim hatlarına takılan van aracın içindeki şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.

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07/03/2022 13:55