Bir haftadır kafasında plastik bidonla yaşayan ayı kurtarıldı

ABD'de Tennessee Yaban Hayatı Kaynakları Ajansı (TWRA), bu hafta kafası plastik yiyecek bidonuna sıkışmış ayı yavrusunu kurtarma çağrısı aldığında alışılmadık bir işle karşılaştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, kavanoz şeklindeki bidon, ayının kafasından geçmiş ve boynuna sabitlenmişti; yemesini ve içmesini engelliyordu. TWRA'nın ayının kurtarıldığı sırada en az bir haftadır bidona sıkışık yaşadığını tahmin ettiği talihsiz olay, hayvan için tehlikeliydi.

TWRA'nın açıklamasına göre hayvan ilk kez 13 Haziran'da eyaletin kuzeydoğusunda, Knoxville kentinin yakınlarındaki Sevier County'de görüldü. Sonraki birkaç gün boyunca, TWRA ve Appalachian Ayı Kurtarma örgütü ayının yerini bulmaya çalıştı. Ayının ağaca tırmandığını ajansa haber veren biri sayesinde sonunda hayvanı buldular.

TWRA'nın açıklamasında, "Yerel bir işletme merdiven getirdi ve [kara ayı destek biyoloğu Janelle Musser] tırmanıp hayvanları yakalamak için kullanılan aparatı kaba takabildi. Kabı tutan bir şey olunca ayı kafasını dışarı çıkarabildi." ifadeleri yer aldı.

Bir noktada yavrunun annesi olduğu düşünülen daha büyük bir ayıyla görüldüğü fakat büyük ayının daha sonra gittiği bildirildi. Appalachian Ayı Kurtarma örgütü yavru ve yalnız olduğu için ayıyı yakalayabildi ve şimdi Tennessee eyaletinin Townsend şehrindeki tesiste geçen haftaki travmayı atlatması için çalışıyor.

ABD Milli Park Hizmeti, insanların ayılara asla yaklaşmamasını veya huzurlarını bozacak bir şey yapmamasını söylüyor. Bu örnekte de plastik kapların atılmamasının önemli bir sorun olduğu kanıtlandı.

TWRA'in açıklamasında, "Janelle, ayılara karşı bilinçli olun ve çöplerinizi her zaman güvende tutun, bu tür kapları da geri dönüştürün veya ezin diyor" ifadeleri yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



27/06/2022 17:51