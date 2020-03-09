Bir haftalık trafik bilançosu

Geçen hafta 02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında KKTC’de toplam 66 trafik kazası meydana geldi. Ayrıca geçen hafta polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8 bin 875 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu kazalardan 10’u yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 12 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri ise, süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (7) olarak belirlendi. .

Kazalarda toplam 613,550.00 TL hasar meydana geldi.

SON BİR HAFTADA TRAFİKTE YAKLAŞIK 9 BİN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Ayrıca geçen hafta polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8 bin 875 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 1351’i ile ilgili ileri işlem yapıldı.

425 HIZ LİMİTİNİ AŞMA CEZASI

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 425’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 112’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 25’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 17’si alkollü araç kullanmak, 211’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 150’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 41’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 18’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 22’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 263’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

09/03/2020 12:27