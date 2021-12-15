Kıbrıslı Türklerin akın akın Güney Kıbrıs’a çalışmaya gitmesi, bunu bir tür kurtuluş olarak görmesi öyle geçiştirilecek değil, üzerinde ciddi şekilde durulacak bir konudur.

Binlerce Kıbrıslı Türkün Güney Kıbrıs’ta çalışmak istemesine, bunun için çaba sarf etmesine “Ekonomik şartların dayattığı bir zorunluluk” demek çok basite kaçmaktır.

Güney Kıbrıs’ta çalışmayı kurtuluş olarak görmek elbette ekonomik krizin dayattığı bir durumdur ama aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’taki sistemin çöküşünün de göstergesidir.

“Sistem” diyorum da belki de “sistemsizliğin” demem gerekirdi, hiçbir devlet yönetme gerçeğine ve ekonomik akla uymayan bir yapay düzen…

Sürdürülebilir olmayan bir yapıyı ambalajlayarak sürekli önümüze koyuyorlar, halbuki çok kez defolarını gördük ama ders almadık.

Ülkede kocaman bir menfaat düzeni, sahte bir saadet zinciri kurulduğu için toplumun büyük kesimi gerçekleri görmemekte ısrar ediyor, kendi kendini kandırıyor, batarken iyi durumdaymış rolü yapıyor, statükonun bir parçasına tutunduğu için…

Halbuki tutunduğu yerde uzun süre dayanması imkânsız.

Bir halka anlatılan masallar var bir de acı gerçekler…

Kuru milliyetçilik söylemleriyle, hamasetle, yalanla dolanla nereye kadar gidilebilir ki?

Bu ülkenin yöneticileri ülke gerçeklerini de dünya gerçeklerini de görmekten aciz, ya da işlerine öyle geliyor.

Bakın şu suralar 2 bini aşkın kişi Güney Kıbrıs’ta çalışıyorken, sırada 8 bin kişi daha var.

TÜRK-SEN, en azından çalışmaya giden insanlar sendikalı istihdam edilsin, güneydeki sisteme dahil olsun, yasal haklarını kullanabilsin, istismar edilmesin diye girişim başlattı.

Güney Kıbrıs’taki iki büyük işçi sendikasından birisi olan SEK’le işbirliği yapan TÜRK-SEN, turizm, inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin civarındaki istihdam için yarından itibaren başvuru kabul edecek.

Sakın TÜRK-SEN’i suçlamayın, güneye çalışmaya giden insanımızın, gençlerimizin güvenli iş ortamında olmasını sağlamak için çalışıyorlar.

Zaten sendika başkanı Aslan Bıçaklı, amaçlarının insanların evine ekmek götürmesi ve geçimini sağlaması olduğunu belirterek, “İnsanlarımız aç kalmasın ve göç etmesin diye aylardır uğraşıyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’ta asgari ücret 900 Euro, yani bugünkü kurdan hesaplarsak 15 bin 183 TL… Kişi düz işçi değil de ustaysa, tabii ki daha yüksek alacak.

İşte gerçek bu… Ne bekliyordunuz yani, kuzeyde sahip çıkamadığınız, aç kalan, evine ekmek götüremeyen, borca gömülen, perişan olan insanlar öylece beklese miydi? Önüne çıkan fırsatı kullanan insanlara ne diyebilirsiniz ki?

Hemen her gün her şey pahalı olurken, akaryakıt ve tüp gaz sürekli zamlandığı halde doğru dürüst piyasada bile bulunamazken, piyasada başka ürünler de kaybolurken, süt gibi önemli bir tüketim maddesi hafta geçmeden zamlanırken, ilaç sorununa halen çözüm bulunamazken, hayat çekilmez olurken, işletmeler batarken, işsizlik artarken, ülke kan ağlarken ülkenin cumhurbaşkanı bunlar hiç yokmuş gibi davranıyor.

Ortadaki enkazı görmek istemeyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kur’an-ı Kerim konferansına katılıp, “Kıbrıs Türk halkı, milli şuuru yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır” demiş.

Ülke insanı bu haldeyken, Cumhurbaşkanının derdine ve dediğine bakar mısınız? Ülke insanıyla dalga geçer gibi. Evet, Kıbrıslı Türkler bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır ama bu dirençleri kırılıyor maalesef.

Yine göçü düşünüyorlar, yine yollara düştüler, yurt dışında eğitim gören gençler geri dönmüyor, buradakiler kaçmanın yollarını arıyor. Neden biliyor musunuz? Sizin gibi halkına yalan bir düzen sunmaya çalışan yöneticiler yüzünden.

Siz her gün istediğiniz kadar “Ruma muhtaç olmayız” ya da “Ruma muhtaç değiliz” deyin. Bakın binlerce Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’ta çalışmaya, gelecek kurmaya gidiyor ve siz halen tuhaf tuhaf konuşuyorsunuz.

Tatar diyor ki; KKTC güçlenmeye devam ediyormuş. Acaba siz başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Ülkenin bu hali güçlü devlet göstergesi midir?

Çok uzaklarda ve şu sırada imkansız gibi görünse de Kıbrıslı Türklerin kurtuluşu Kıbrıs sorununun çözülmesiyle olacaktır. Şu anda çözümün alternatifi gibi gösterilen mevcut düzen çökmüştür.

Ne Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine inanıyorsunuz ne de mevcut düzenin daha iyi olması için çaba sarf ediyorsunuz…

Hükümet edenlerle cumhurbaşkanı bir oldunuz, ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz, bütün sözde tezleriniz bir bir yıkılıyor, içi boşalıyor. Demeçlerle, açıklamalarla, nutuklarla, hamasetle devlet yönetildiğini sanıyorsunuz. Üstelik bu kadar çok gerçek yüzünüze vurmuşken.

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15/12/2021 23:00