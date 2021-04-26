Bir hasta yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım tedavi gören bir hasta normal servise alındı.

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26/04/2021

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Bir hasta yoğun bakımdan çıktı

Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta normal servise taburcu edildi.

 Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye, yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki kadın hastanın durumunun iyiye gitmesi nedeniyle tedavisine normal serviste devam edilecek. 40 yaşındaki hasta 14 Nisan 2021 tarihinde entübe edilmişti. Böylece yoğun bakım bölümünde tedavi gören hasta sayısı bugün itibarıyla 4 oldu.

26/04/2021 13:47
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TAGS: Koronavirüs, 40yaşında, kadın hasta, yoğun bakım normal servis, entübe
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