Bir ilişkide asla taviz vermemeniz gereken 5 durum

Başkalarının ihtiyaçlarını görebilmek her ilişki için sağlıklıdır. Ancak partnerinizin ihtiyaçları için kendinizden sürekli olarak ödün vermek zaman içinde mutsuz olmanıza sebep olur. İşte bir ilişkide asla taviz vermemeniz gereken durumlar...

KURTARILMAMASI GEREKEN İLİŞKİ İÇİN ÇABALAMAK

sorunlu bir ilişkiyi kurtaracağınızı düşündüğünüz için pes edip partnerizle uzlaşmaya varabilirsiniz. Ancak var olan sorunları konuşarak çözmeye çalışmamak ya da görmezden gelmek giderek mutsuz olmanıza neden olur.

İÇ HUZURUNUZ

Hayatın zorlu akışında partnerinizin size huzur vermesi çok önemlidir. Bunun yerine sizi daha da stresli hissettiriyorsa yaşamınız giderek daha negatif bir hal alacaktır.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ

Bir ilişkideyken her iki tarafın da birbirlerine saygı duyması çok önemlidir. Ancak partneriniz sizi devamlı kontrol ediyor ve aileniz, arkadaşlarınızla görüşmenizden rahatsız oluyorsa dikkat etmelisiniz.

MUTLULUĞUNUZ

Partneriniz hayatınızdaki mutluluğu tüketmemeli aksine katlamalıdır. Bu sebeple ilişki içerisindeyken kendinize sürekli "Mutlu muyum?" diye sormaktan çekinmeyin.

HAYALLERİNİZ

Partneriniz hayata bakışı sizden farklı olsa da sizi her zaman cesaretlendirmelidir. Eğer hayallerinizi baltalıyor ve size engel olmaya çalışıyorsa belki de ayrılık vakti gelmiş demektir.