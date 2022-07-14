Bir ilişkide gerçek aşkın 30 işareti

Aşk şüphesiz her şekilde hoş bir duygudur. Kadınların etrafına bir güzellik havası ve aynı zamanda erkeklerde cesaret ve güven duygusu getirir. Gerçek aşk, yalnızca vücudunuzun nasıl hissettiği veya bir ilişkide birini nasıl gördüğünüzle ilgili değildir. Bir ilişkide gerçek aşkın işaretleri güvenlik, saygı ve anlayışı içerir. Aslında, gerçek anlamda gerçek aşk, biriyle ilişkide nasıl davrandığınızı içerir. Peki ya sizin ki? İşte bir ilişki de gerçek aşkın 30 işareti

Bir erkek ve bir kadın arasındaki gerçek aşkın belirtileri, birbirlerinin beklentilerini, saygısını ve bakımını karşılamakla ilgilidir. Ek olarak, onları hafife almak yerine takdir ifadesini içerir .

Gerçek aşk nedir?

Gerçek ilişki aşkını nasıl tanımlarsınız? Hepimiz gerçek aşkın neye benzediğini araştırdık ama gerçek şu ki, gerçek romantik aşkın tek bir tanımı yok. Bunu hisseden biri için, birileri gerçek aşkı insan davranışımızın yasalarına bağlı olmayan bir duygu olarak yakından tanımlayabilir.

Bu, sevginizin sarsılmaz ve benzersiz olduğu zamandır. Kendinizi sevdiğiniz kişi olmadan daha uzun süre görebilmeniz için.

Cicim ayları bittiğinde ise bu bazı zorluklarla uğraştığınız ve aşkınızın olgunlaştığı zamandır.

Birinden etkilendiğiniz anda gerçek aşkın belirtilerini tam olarak belirleyemezsiniz. Her çift için farklıdır. Bazıları bir ilişkide gerçek aşkın belirtilerini birkaç ay sonra fark edebilir. Bazıları için yıllar hatta on yıl sürebilir.

Bir ilişkide gerçek aşka sahip olduğunuzun 30 işareti

1. İlişkinize güveniyorsunuz

Gerçek aşkın ilk işaretlerinden biri ilişkinize güven duymaktır. Birçoğu aşık olduklarını varsayar, oysa bu sadece bir delilik veya sadece yakın bir arkadaşlık olabilir. İlişkiniz hakkında sizi gergin ve güvensiz yapabilir .

2. Gelecekte birbirinizi görürsünüz

Gerçek aşkın belirtileri arasında yer alan bir diğer işaret de, sadece birlikte bir geleceği görmek ve onun hakkında konuşmaktır.

Sadece imza atmak için koridorda yürümeyi hayal etmenin yanı sıra küçük şeyler de hayal edebilmek ve bunlarla heyecanlanmaktır.

3. 'ben' değil, 'biz'

Kadınlar bu günlerde erkeklere güvenmeyi daha zor buluyor. Dışarıda hala güvenilebilecek bir sürü adam var. Sadece doğru olanı seçerken dikkatli olmanız gerekiyor. Bir erkek aşık olduğunda, sizi ayrılmaz olarak görecektir.

Bir erkekten gelen diğer bazı gerçek aşk belirtileri şunlardır:

Size aldığından fazlasını vermeye çalışır.

Onun gülümsemesinin sebebi sizin mutluluğunuzdur.

Yağmurlu günlerde yanınızdadır.

4. Derin bir paylaşma duygusu

Sevdiklerinizle paylaşana kadar mutluluğunuz eksik görünüyor. Partnerinizin ihtiyaçları uğruna kendi ihtiyaçlarınız için uzlaşmaya hazırsınız.

5. Hiçbir şey gizli değil

Gerçek aşkı yaşayan çiftler birbirlerinden hiçbir şey saklamazlar.

Bir ilişkide gerçek aşkın işaretlerinden biri, duygusal bir yakınlık duygusu kazanmaktır.

Onlardan hiçbir şey gizlemek istemiyorsunuz çünkü onların yaşam deneyimlerinizi - iyi ve kötü - paylaşmalarını istiyorsunuz.

6. Onlar için fedakarlık yapmaya hazırsınız

Fedakarlık olmadan gerçek aşk olmaz . Karşındakini kendi önüne koyman gerçek aşkın talebidir. Bir kadından gelen gerçek sevginin en önemli işareti, size yardım etmek için her zaman kendi ihtiyaçlarını feda etmeye hazır olmasıdır. Özverili bir şekilde fedakarlık yaparsa sana aşıktır.

Bir kadından gelen diğer gerçek aşk belirtileri şunları içerebilir:

Seni birçok kez affetmeye hazır.

Daha iyi bir insan olmanız için sizi zorlar ve teşvik eder.

Hayallerinizi gerçekleştirmenizde size destek olmak için oradadır.

En karanlık anlarınızda yanınızdadır.

7. Doğal hissettiriyor

Aşk asla zorlanmamalı. Gerçek aşksa, sevdiğiniz kişinin samimiyetini her şeyde mutlaka hissedebilirsiniz. Olasılıklar ve olması gerekenler hakkında endişelenecek bir şey yok çünkü sihirli bir şekilde işe yarayacaklarını biliyorsunuz. Eğer gerçek aşksa, doğal gelir ve hareketleriniz iyi hissettirir

8. Verdiğiniz sözleri tutarsınız

Sevdiğinize verdiğiniz sözün çok fazla ağırlığı vardır ve güvenin bir uzantısıdır. Gerçekten sevdiğiniz birine söz verdiğinizde ve onu bozduğunuzda, onun güvenini kırmış olursunuz.

Bu nedenle, artık oyun oynamamanız ve ilişkiniz uğruna verdiğiniz sözleri tutabilmeniz de gerçek aşkın belirtileri arasındadır.

9. Hayal kırıklığı ve incinmenin kabulü

Kabul edelim; hayat her zaman güneş ışığı ve gökkuşağı değildir. Zor olabilir. Aynı şey bir ilişki için de geçerlidir, çünkü gerçek aşk testi yağmurlu günlerde olacaktır. İşlerin zorlaştığı zamanlarda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Eğer gerçek aşksa, takım olarak zorluklarla, kayıplarla ve başarısızlıklarla yüzleşebileceksiniz.

10. Tam saygı

Gerçek aşkta olduğunuzda, saygı gösterecek ve alacaksınız. Kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda rahatsınız. Sevdiğinizi eşit görüyorsunuz ve karşılığında onlar da size aynı saygıyı gösteriyor .

11. Daha iyi olmak istiyorsun

İki tür ilişki olabilir : içinizdeki en kötüyü ortaya çıkaran ya da içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaran. Gerçek aşkının işaretlerinden biri, sadece eşiniz için değil, kendiniz için de kendinizin en iyi versiyonu olmak için ilham aldığınız zamandır.

12. Kendin olabilirsin

Kendiniz olabildiğinizde ve eşinizin sizi olduğunuz gibi kabul ettiğini bildiğinizde, bu bir ilişkideki gerçek aşkın güzel işaretlerinden biridir.

Partnerinizin yanında kendiniz olamıyorsanız, kendinizi hapishanede gibi hissedersiniz. Gerçek aşk, sevdiğin kişi tarafından kabullenmek ve kabul edilmekle ilgilidir.

13. Oyunlarla işiniz bitti

Olgunlaşmamış bir ilişki içindeyken , huzurdan çok dram vardır. Eğer tartışırsanız, incitici kelimelere, manipülasyona ve diğer toksik özelliklere yol açabilir. Gerçek bir ilişki, sorunları ele almak ve çözmekle ilgilidir. İşte o zaman gerçek ve gerçek biriyle birlikte olduğunu anlarsın.

14. Birbirinizi ortak olarak görüyorsunuz

Gerçek aşkın belirtilerinden biri, sevdiğiniz kişinin eşit partneriniz olmasıdır. İkiniz de ilişkinizi yürütmek, sorunları çözmek ve daha iyi insanlar olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Hiç kimse diğerinden daha güçlü değildir ve güç mücadelesi sorunları yaşamıyorsunuz. Sevgili ve ortak olmak, gerçek aşkın en güzel meyvelerinden biridir.

15. Mutluluk için birbirinize güvenmiyorsunuz

"Eşim olmadan asla mutlu olamam." Bu zihniyet düşündüğümüzden daha yaygın.

İnsanlar mutluluklarının başka birine bağlı olduğunu düşünürler .

Öyle değil.

Gerçek aşk, başka birini gerçekten sevmeden önce kendinle mutlu olmayı öğretir. Gerçek aşk sağlıklı olduğu için, partneriniz sizi mutlu ederken; senin mutluluğun onlara bağlı değil.

16. İlişkinizde iletişim önemlidir

İnsanlar, gerçek aşkınızı bulduğunuzda, artık anlaşmazlıkların olmayacağını düşünüyor, ama bu doğru değil.

Hala birçok anlaşmazlığın olacak, ama ne değişti? Bir ilişkide gerçek aşkın belirtileri, bu anlaşmazlıklara yaklaşımınızın değiştiği zamandır.

Kavga etmek yerine iletişim kurar ve çözmeye çalışırsınız. İletişim yoluyla, neyin yanlış gittiğini ve sorunlarınızı nasıl çözebileceğinizi bileceksiniz.

17. İnsanlar sizi birlikte görmeyi seviyor

Bir kadından gerçek aşk belirtilerini merak ediyorsanız, sizi birlikte gördüklerinde arkadaşlarınızın tepkilerine dikkat edin.

Çok sevimsiz olduğunuz veya onların ilham kaynağı olduğunuz konusunda şaka yapabilirler. Hala şüpheleriniz varsa, bu yorumlar ilişkinizde gerçek aşk olduğunu bilmenizi sağlayacaktır.

18. Partnerinizin kusurlarını kabul ediyorsunuz

Partnerinizin kusurlarını kabul edemiyorsanız gerçek aşk nedir?

Hepimizde var ve elbette daha önce aşık oldunuz, ancak aşık olduğunuzda, eşinizin kusurlarını tüm kalbiyle kabul edeceksiniz.

Partneriniz, ünlü aşkınız gibi görünmeyebilir, ancak onu o kadar çok seviyorsunuz ki, küçük kusurları sevimli hale geliyor. Bu gerçek aşktır.

19. Partneriniz, konuşmak istediğiniz ilk kişidir.

Her gün birliktesiniz ama başınıza iyi ya da kötü bir şey geldiğinde, bunu paylaşmak istediğiniz ilk kişi eşinizdir.

Birine gerçekten aşık olduğunuzda, iyi ya da kötü haberlerinizi onunla paylaşmak için sabırsızlanıyorsunuz.

20. Partnerinizi göreceğiniz için heyecanlısınız

Kaç yıldır birliktesiniz? Yine de, eşiniz olmadan eksik olduğunuzu hissediyorsunuz.

Bir iş gezisine çıktıktan sonra eve gitmek için sabırsızlanıyorsunuz. Alışveriş yaparken onları ve onlar için ne alabileceğinizi düşünmeden edemiyorsunuz.

Dikkat edilmesi gereken en şirin gerçek aşk işaretlerinden biridir.

21. Bencillik mevcut değil

Sadece 'ben' değil, 'biz' varız. Hatırla bunu?

Gerçek aşk bir ortaklıktır ve bencilliğe yer yoktur. Artık sadece kendiniz için değil, ikiniz için de düşünme dürtüsüne sahipsiniz.

Eşitlik ve sevgi olduğu sürece fedakarlıklar ve emekler vardır.

22. Birlikte çalışıyorsunuz

El ele, siz ve eşiniz hayatın zorluklarını aşmaya çalışıyorsunuz.

Partneriniz yanınızdayken kendinizi güçlü ve yenilmez hissedersiniz. Gerçekten de, gerçek sevgi yanınızdayken, tüm sıkı çalışmanızı hayal edebilir, inanabilir ve talep edebilirsiniz.

23. Para sorun değil

Para sorunları önemsizdir. Güven ve saygıyı yok eder. İyi ki gerçek aşkınla birlikteyken bu bir sorun olmayacak.

Çünkü ilişkiniz paradan daha önemli.

24. Zorluklarınızı ve yüklerinizi paylaşıyorsunuz

Hayat her zaman kolay ve mutluluk dolu değildir. Bazen sizi ve inandığınız her şeyi test edecek zorluklarla karşılaşacaksınız.

Bu zor zamanlarda asla bırakmayacak bir el var - eşiniz. Gerçekten sevdiğin kişi ve seni aynı şekilde seven kişi.

Birlikte bu zorluklarla karşılaşacaksınız ve dünyayı alt edebileceğinizi hissedeceksiniz .

25. Artık kıskanç hissetmiyorsun

Güvensizken kıskanırsın ama gerçek aşk sana güven verir . Gerçek ilişki aşkı, size asla şüphe duymanız ve güvensiz hissetmeniz için herhangi bir neden vermeyecektir.

İnşa eder ve güçlendirir. Bu nedenle gerçek aşkını bulan kişi kıskançlığın onu mahvetmesine izin vermez.

26. Partnerinizi incitecek hiçbir şey yapmayacaksınız

Gerçek aşkının işaretlerinden biri, sevdiğiniz kişiyi incitecek bir şey yapmayı aklınıza bile getirmemenizdir. En cezbedici durumda bile yalan söylemekten kendinizi alamayacaksınız çünkü gerçek aşkınızı incitmek sizi daha da fazla incitir.

27. Hayatınızdaki her şey mantıklı geliyor

O kadar çok şey yaşadın ki, hayatındaki tüm o hataların, tüm o denemelerin seni seni tamamlayan kişiye götürdüğünü şimdi fark ediyorsun.

Artık her şey mantıklı geliyor ve hayatınızın geri kalanını eşinizle birlikte yaşamak için sabırsızlanıyorsunuz.

28. Birbirinize olan sevginiz iyileşiyor

Birçoğumuz kırılmış hissettik. Travmatik bir çocukluk, toksik veya taciz edici ilişkiler veya hatta kariyer başarısızlıkları olabilir, artık yaşamak için hiçbir nedeniniz olmadığını, hatta iyi bir hayata sahip olduğunuzu düşünürdünüz.

Varlığınızın bir başarısızlık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama gerçek aşkı bulduğunda hayatın güzel olduğunu ve iyileşmenin mümkün olduğunu anlayacaksın.

Partnerinizin yardımıyla değerinizi görecek ve hayatın yaşamaya değer olduğunu öğreneceksiniz.

29. Plan yapmak için sabırsızlanıyorsunuz

Gerçek bir ilişki sizi heyecanlandıracak. Olgunlaşmak, planlar yapmak, hayallerinize ulaşmak ve eşinizle bir aile kurmak için heyecanlısınız.

Bu kişiyle geleceğinizi görüyorsunuz ve ikiniz de hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kim aşık olmak ve aşık kalmak istemez ki?

30. Doğru kişiyle birlikte olduğunuzu bilirsiniz

Bunu hissettiniz, değil mi? Uyanırsınız ve partnerinize bakarsınız.

O zaman partnerinizle tanıştığınızdan bu yana ne kadar değiştiğini anlıyorsunuz. Bir ilişkide gerçek aşkın belirtilerini sayarsınız ve doğru kişiyle birlikte olduğunuzu bilirsiniz.

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14/07/2022 20:52