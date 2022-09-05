Bir ilişkiyi yeniden kurmanın 5 adımı

İlişkinizde zor bir dönem yaşadığınızda bu zordur. Özellikle de birbirinizi hala çok sevdiğinizde ama bir şekilde o ya da bu yoldan sapmışsanız. Birçok ilişki mesafe ve zorluk zamanlarında dağılır. İlişkinizi yeniden kurmaya karar vermek olumlu bir ilk adımdır ancak hazırlıklı olmanız gerekecek, onarıma giden yol uzun olabilir. İkiniz de ilişkinizi yeniden kurmaya çalışırken, çözülmesi gereken birçok eski duygu ve alışkanlık ve yeni hatıralar oluşturulacak.

Bir ilişkiyi yeniden inşa etmek için her iki tarafın da buna yatırım yapması gerekir

Taraflardan biri, ilişkiyi yeniden inşa etmek için çalışmak istediğinin kararına veya farkına varmadıysa, bu ilişkiyi sürdürmeden önce dikkate alınması gerekebilecek bazı adımlar ve stratejiler vardır.

Sonuçta bir ilişki iki kişiliktir.

Geçmiş alışkanlıklarınızı değiştirin

Ortaklaşa karar verdikten sonra, ikinizin de hala ilişkinize bağlı olduğunuza karar verin.

İkinizin de geçmiş alışkanlıklarınızdan bazılarını değiştirmek için çok çalışmanız gerekecek.

Hiç şüphe yok ki, ilişkinizin yeniden kurulması gerekiyorsa, bir şekilde suçlama, suçluluk ve eksiklik duyguları yaşayacaksınız.

Güven eksikliği, samimiyet eksikliği, konuşma eksikliği ve ardından her iki tarafın eksikliğine eşlik edecek tüm suçlama ve suçluluk gibi...

Bu nedenle, ikinizin de birbirinizle nasıl iletişim kurduğunu fark etmeye başlamanız önemlidir ve iletişiminizin daha sevgi dolu ve düşünceli olabilmesi için birbirinizle konuşma şeklinizi değiştirmek için çok çalışın çünkü birbirinize sevgi ve saygı gösterdiğinizde, geçmiş 'acılarınızın' bazılarını eritmeye başlayacak ve ilişkinizi çok daha sağlam ve samimi olacak şekilde yeniden inşa etmenin tohumlarını ekecektir.

Mutsuz deneyimleri çözün

İkiniz de ilişkinizi yeniden kurmaya kararlı olsanız bile, bunun büyük bir kısmı artık geçmişinizin bir parçası haline gelen mutsuz deneyimleri çözmede yatacaktır.

Güvenle ilgili sorunlar varsa, aynı şekilde öfke, keder vb. için de ele alınması gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, nasıl daha iyi iletişim kuracağınızı öğrenmeniz gerekecek.

Tüm duygular, ifade edilmesine izin verildiğinde çözülür. Böylece yaratıcı görselleştirme yoluyla, aşırı duygunun vücudunuzdan salıverilmesine izin vererek kendinizi görselleştirebilirsiniz.

Herhangi bir kırgınlığı bırakın

Herhangi biri bir ilişkiyi yeniden kurarken, geçmişteki düşüncesizliklerden kaynaklanan herhangi bir kırgınlığı veya incinmeyi bırakmak önemlidir. Örneğin, bir ilişkiden sonra bir ilişkiyi yeniden kuruyorsanız, masum taraf sorunu bırakıp ilerlemeye gerçekten hazır ve istekli olmalıdır.

Zorlu zamanlarda veya bir tartışma sırasında sürekli olarak atılan bir şey olmamalıdır.

İlişkinizi yeniden kurmaya kararlıysanız ancak herhangi bir takdir yetkisiyle uzlaşmakta zorlanıyorsanız, bağlılığınıza rağmen, bunu uzlaştırmanıza yardımcı olması için bireysel olarak bir üçüncü taraf danışmandan destek almanın zamanı gelmiş olabilir.

Kendinize daha derinden bakın

İlişkinizdeki kararsızlıklardan sorumluysanız, bu ilişkiyi yeniden kurmanın bir kısmı, ilk başta yaptığınız şeyi neden yaptığınızı anlamanızı gerektirecektir.

Belki de ilişkinizde mesafeli ve mesafelisiniz ve bu sorunlara neden oldu, belki de öfke sorunları , kıskançlık, para, çocuk veya mal bakımıyla ilgili zorluklar vb.

Kendinize daha derinden bakmanın ve hayatınızda her zaman sahip olduğunuz kalıpları fark etmenin zamanı geldi.

Bu kararsızlıkları ilk kez harekete geçirmeye başladığınız zamana bakın ve kendinize ne düşündüğünüzü ve ne kazanmayı umduğunuzu sorun.

Uzun yıllardır mevcut olabilecek davranış kalıplarını fark ettiğinizde, bunlar üzerinde çalışmaya başlayabilir ve neden meydana geldiklerini anlayabilirsiniz ve nedenini anladığınızda, yapmanız gerekebilecek değişiklikleri yapma yetkisine sahip olacaksınız.

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05/09/2022 22:23