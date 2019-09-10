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Bir ilk: Kök hücreyle kornea tedavi edildi

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10/09/2019

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Bir ilk: Kök hücreyle kornea tedavi edildi

Dünyada ilk kez bir insanın korneası, yeniden programlanmış kök hücre kullanılarak tedavi edildi. Kadının korneasının kök hücre ekiminden sonra berraklaştığını böylece görme yetisinin iyileştiğini kaydedildi

Dünyada ilk kez bir insanın korneası, yeniden programlanmış kök hücre kullanılarak tedavi edildi. Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nden göz doktoru Kohji Nishida, 40 yaşındaki bir kadın hastanın korneasını kök hücreler kullanarak onardığını duyurdu. Tedavi, yetişkin cilt hücreleri diğer hücrelere dönüşebilen embriyonik kök hücrelere programlanarak yapıldı. Nishida, kadının korneasının kök hücre ekiminden sonra berraklaştığını böylece görme yetisinin iyileştiğini kaydetti.

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TAGS: kök hücre tedavisi,
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