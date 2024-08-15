Bir iş adamını vurmak için geldiler! Tesadüfen yakalandılar

Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta ülkemize bir iş adamını vurmak için geldiği tespit edilen tetikçi zanlılar Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi tasarruflarında tabanca ile yakalandı. Polis hedefteki iş adamının ismini açıklamadı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlılar 14.08.2024 tarihinde 20:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı Sertaç Sevim Kalebey sokak üzerinde durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan GPM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini belirti.

Polis memuru Cemal Şanlıer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve aracın fotosunun bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili yazışma ve foto da tespit edildiğini açıkladı. Polis zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti. Polis soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.