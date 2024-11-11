Bir İşçinin Hayatını Kaybettiği İş Kazasında Ustabaşı Mehmet Boğa Teminatla Serbest Bırakıldı

Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazide enerji hattı çekildiği sırada yaşanan iş kazası sonucu yaşamını yitiren Taımoor Ansar'ın ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Boğa bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.11.2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gönyeli-Boğazköy eski anayolu 8-9. Km'leri arasında boş bir arazi içerisinde, Aziz Limasollu'nun direktörü olduğu şirkette Elektrikçi olarak çalışmakta olan Pakistan uyruklu Taimoor Ansar’ın konu arazide bulunan ve KIB-TEK'e ait elektrik direği üzerinde elektrik tellerinde gevşetme yaptığı bir sırada, direğin kökünden kırılarak devrilmesi sonucu direkle birlikte sırt üstü bir vaziyette yere düşüp direğin altına kalarak ağır bir şekilde yaralandığını söyledi. Polis, Taimoor Ansar’ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Çalışma Dairesi müfettişleriyle eş zamanlı yapılan soruşturma sonucu Aziz Limasollu ve ustabaşı Mehmet Boğa’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlıların 8 Kasım’da mahkemeye çıkarıldığını, Aziz Limasollu’nun teminata bağlandığını, Boğa hakkında 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, ayrıca 8 Kasım’da Taimoor Ansar’ın otopsisinin yapıldığını, ölüm nedeninin iç organ yaralanması ve iç organ kanası, çoklu kırık ve beyin kanaması olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 600'er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-vucut yapmasına emir verdi. (Kamalı Haber)