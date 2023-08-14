Bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi

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14/08/2023

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Bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi

Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, TSE standartlarını sağlamayan 'mangal kömürü'nün ülkeye girişine onay verilmedi.

Başbakan Yardıncılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çeve Koruma Dairesi bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda  07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan alınan 6 Kömür numunesinden yapılan analizler sonucunda TSE standartlarını sağlamayan 1 ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmemiştir.

14/08/2023 18:30
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TAGS: Bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi
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