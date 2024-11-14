Bir itiraf da CTP’den: Kutlu Bey’e oy verebilirdik

CTP Milletvekili ve Grup Başkan vekili Erkut Şahali BRT Canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Şahali, ilk süreçte CTP’nin resmi karar almadığını ama Kutlu Evren’e oy verme eğiliminden söz etti.

Şahali, “Kutlu Evren’e oy verilmeyecek bir karar yoktu. İlk tur yoklama işin doğası gereğiydi. Kutlu Bey reddedilmese, belki de kendi aramız karar alıp kendisini seçilecek katkıyı sağlardık. Ama Kutlu bey arkadan hançerlemenin kurbanı oldu” dedi.

Erkut Şahali dün akşamki açılım ardından UBP’nin hukuk yolunu seçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.