Bir kadın korona virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Rum haber kaynaklarında yer alan haberlere göre Güney Kıbrıs’ta bir kadın korona virüsü şüphesi ile karantinaya alındı.

Limasol Hastanesi’ndeki bir yetkili “Bir kadın henüz yeni geldi ve testleri devam ediyor. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey bu” dedi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre dün akşam saatlerinden İtalya'dan Larnaka Havalimanı’na giden kadının İtalya’da teyit edilmiş bir corona virüsü vakası ile doğrudan temasa geçtiği ifade ediliyor.

Kadın 14 günlük gözetim süresi dolana kadar hastanede gözetim altında tutulacak.

26/02/2020 22:36