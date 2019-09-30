Bir kara delik nasıl davranır?

NASA yayınladığı görseller ve videolar ile uzay hakkındaki meraklarımızı gideriyor ve bilimle ilgilenen insanlara adeta ilaç oluyor. Dün kurumun resmi Instagram hesabından yayınlanan bir video kara deliklerin davranışı hakkında oldukça ilginç bilgiler içeriyor.

Kara delikler haklarında anlatılan efsanevi bilgiler sayesinde evrenin en gizemli ve en merak edilen oluşumları. NASA da yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla ilgili olarak sık sık fotoğraflar ve videolar paylaşıyor ve bu merakımızı bir nebze de olsa gideriyor.

Bir kara deliğin çekim gücü o kadar kuvvetli ki yanına yaklaşan her şeyi tıpkı lunaparklardaki aynalar gibi eğip, büküyor, formunu ve görüntüsünü değiştiriyor.

Görsellerde ve haberin sonuna ekli videoda da açıkça görüldüğü gibi kara delik etrafında çalkanan disk halindeki gaz tabakasını yüksek yerçekiminin etkisiyle yörüngesine alıyor ve hem alttan hem de üstten bükerek hörgüç misali çıkıntılar meydana getiriyor.

Kara deliğin çekim kuvveti diskin etrafındaki ışıkları da kırarak çarpıtıyor. Kara deliğin muazzam yerçekimsel alanı diskin çeşitli yerlerinden yansıyan ışığı hem bozup hem de şeklini değiştiriyor ancak bunu farklı açılardan bakınca farklı şekilde görüyoruz. En büyük değişim ise enlemesine baktığımızda gerçekleşiyor.

30/09/2019 16:57