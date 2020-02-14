Bir kayıp kalıntısına ulaşıldı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Mağusa’da devam eden kazıları sırasında, bugün, bir kişiye ait kalıntılara ulaştığı bildirildi.

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14/02/2020

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Bir kayıp kalıntısına ulaşıldı

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, kayıp şahsın bulunduğu kazı alanındaki çalışmaların önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi açıklamasında, kayıpların olası gömü yerleriyle ilgili bilgisi olanların komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum ofislerini araması istendi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üye ofisine 181 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

14/02/2020 15:23
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