Bir kaza da Güneşköy’de 2 araç yüz yüze çarpıştı!

Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde, Güneşköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası Mehdi Mervan Tay tutuklandı.

Polisten verilen bilgilere göre Mehdi Mervan Tay, araç geçmeye çalıştığı esnada Lütfi Akdeniz Volkan’ın sürdüğü araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası LU 780 plakalı araç sürücüsü Lütfi Akdeniz Volkan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nidai Dostel ile JT 623 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mütallip Özdemir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 19.45 sıralarında, Güzelyurt'ta, Güzelyurt- Lefke Anayolunun 1-2 km'leri arasında, Mehdi Mervan TAY (E-39), yönetimindeki JT 623 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lütfi Akdeniz VOLKAN (E-31) yönetimindeki LU 780 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan LU 780 plakalı araç sürücüsü Lütfi Akdeniz VOLKAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nidai DOSTEL (E-38) ile JT 623 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mütallip ÖZDEMİR (E-38) kaldırıldıkları LDH'de tedavileri halen sürüyor.

JT 633 plakalı araç sürücüsü Mehdi Mervan TAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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22/01/2021 22:07