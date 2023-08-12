İş yerinin şikayeti sürüyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Onur Alver bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde kasap olarak çalışan zanlının 11 Ağustos 2023 tarihinde, bir kilo eti kasada ibraz etmeyerek ve ödeme yapmayarak çaldığını söyledi.

Polis, iş yerinden yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada çalınan etin pişirilmiş bir şekilde bulunarak, emare alındığını açıkladı. Zanlı hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iş yerinin şikayetinin sürdüğünü ifade ederek, 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.