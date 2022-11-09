Bir kilo kokainle yakalanan Nijeryalı yedi yıldır ülkede kaçak kalıyor

BİR KİLO KOKAİNLE YAKALANAN NİJERYALI YEDİ YILDIR ÜLKEDE KAÇAK KALIYOR. UTANÇ VERİCİ

GÜNEY KIBRIS İNGİLTERE PAZARINA TURİZM TANITIM VE PAZARLAMASI İÇİN 15 MİLYON STERLİN HARCADI; KKTC İSE SIFIR… DEVLET TURİZMDEN KAZANIYOR, TURİZME HARCAMIYOR

22 Mart 2022’de, Minareliköy’de bir operasyon yapıyor polis. İsmi “Beyaz Kurt”. Bu operasyonda tam 1 kilo kokain ele geçiriliyor. Yapılan operasyonda ele geçirilen 1 kilo kokainin piyasa değeri ise tam 3 Milyon TL. Üstelik kokain KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan sokuluyor

Ülkede, kuzey ve güneyde ciddi bir mafya işbirliği hüküm sürüyor adeta. Rum polisi bir başına, Türk polisi bir başına bu operasyonları yapıyor. Herkes bir şey kaçırıyor. Uyuşturucu, insan, mal… maalesef bir araya gelerek, adli olaylara karşı işbirliği yapılamıyor, hep kötüler kazanıyor

Dönelim konumuza. Minareliköy’deki operasyonda Afrika kökenli şahıs tutuklanıyor. Chinedu Ogogoq Bosah. 2 metre boyunda, sırım gibi, taşı sıksa suyunu çıkaracak bir adam. Mart 2022’de tutuklanıyor Bosah. Polis kuryeyi tutukluyor, soruşturmayı kısa sürede tamamlıyor ve mahkemenin huzuruna çıkarıyor

Mahkeme kararını dün açıkladı. Bosah, 13 yıl hapse mahkum oldu. Ülke gençlerini zehirleyen, bunun üzerinden büyük paralar kazanan bir vicdansız, tam 13 yıl hapis yatacak. Buraya kadar her şey normal. Polis başarılı bir operasyonla büyük bir felaketi önledi

Kararı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Haksun açıkladı. “13 yıl” dedi, yüreklere su serpti. Ama, bir gerçeği daha dile getirdi, işte o noktada yüreklerimiz parçalandı. Bizim uyuşturucu kaçakçısı 7 yıldır adada kaçak kalıyormuş, iyi mi?

Adaya 2015 tarihinde öğrenci olarak giren Bosah, o tarihten bu yana hayalet. Bildiğiniz hayalet. Ne kayıt yapmış, ne okula gitmiş, ne bir yerde işe girmiş. Bildiğiniz, kaçak göçek, yalan dolan işlerle büyük paralar kazanma derdine düşmüş. En sonunda da yakayı ele vermiş

Bir ülke düşünün, Bosah gibi yüzlerce var, binlerce. Her köşede ya emeği sömürülüyor, ya aç, ya mafya işlerine bulaşmış… bizim ülkemiz yahu burası, sokaklarda bizim çocuklarımız. Bu kadar mı başı boş bırakacağız. Bu kadar mı umursuz…

Sorun ciddi. Bu soruna ne cezaevi dayanır, ne polis yeter, ne imkanlarımız… Resmen gözümüzün önünde güzel ülkem mafya devletine dönüyor. 1 kilo A sınıfı kokain ne demek? Bu kokaini güneyden kuzeye sokan adam da 7 yıldır ülkede kaçak

Sadece sınır kapılarında önlemlerin artması yetmez. Bizim vakit kaybetmeden içeride de operasyon üzerine operasyon, denetim üzerine de deneyim yapmamız lazım. Zira, kapı içerden kilit tutmuyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu konuda ısrarlı olmaya devam edeceğiz

Ne kadar berbat ve saçma bir durumda olduğumuzu anlamamız için daha ne yaşamamız gerekir? 7 yıl kaçak ne demek? Kaçağın Kuzey- Güney arasında mekik dokuması ne demek? Sistem daha ne kadar bu saçmalıkları seyredecek…

Londra’da, dünyanın en büyük turizm fuarlarından birini takip etmek için bulunuyoruz. Burada ülke turizmcisinin, ülkeye turist çekme çanlarını gururla izledik. Devletin ise turizmciyi nasıl yalnız bıraktığını gördük, gözlemledik. Turizm maalesef gerekli ilgiyi görmüyor

Fuarda hem olduğumuz yer berbat, hem de stant, özensiz, kötü. Belli ki devletin parası boşuna harcanmış. Oysa devletin ülke turizmi için harcayacağı tek bir kuruş bile inanılmaz derecede kıymetli. Devlet turizmden kazanıyor, ama tanıtım ve pazarlamaya harcama yapmıyor.

Güney Kıbrıs’ın sadece İngiltere pazarı için harcadığı reklam bütçesi 15 milyon sterlin. Bizim sıfır. İngiltere- Larnaka arası durmaksızın uçan küçük gövdeli uçaklara da devlet teşvik veriyor. Sonuç; güneyde turist devlet desteği ile 4 milyon. Bizde ise devlete rağmen 1 milyon…

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09/11/2022 08:28