Güney Kıbrıs'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

Rum polisinin, tasarrufunda 905 gram kokain bulunduran 25 yaşındaki erkek şahsı tutukladığı belirtildi.

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25/01/2025

Güney Kıbrıs'ta bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

Rum polisinin, tasarrufunda 905 gram kokain bulunduran 25 yaşındaki erkek şahsı tutukladığı belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: kokain, kıbrıs
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