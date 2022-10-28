Bir kişi aranıyor

Ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Zeynep Altıntaş ve meseleye bağlantılı olarak görülüp tutuklanan zanlı Fırat Deniz ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, 25 Ekim’de 15.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı 1 Zeynep Altıntaş’ın eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın gönüllü ifade verip, konu maddeyi zanlı 2 Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 2 Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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28/10/2022 14:40