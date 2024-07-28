Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi!

Karaoğlanoğlu Halk Plajında, saat 12.15 sıralarında, Mıkheıl Arutıunyan (E-28), kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahıs sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mıkheıl Arutıunyan yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken polisin soruşturması sürüyor.