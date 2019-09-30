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Bir Kişi Daha Yakalandı

Bir aracın bagajında ölü bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyale olayıyla ilgili aranan bir kişi tutuklandı.

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30/09/2019
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Bir Kişi Daha Yakalandı

Başkent Lefkoşa’da bir aracın bagajında ölü bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyale ’in öldürülmesi olayı ile ilgili  aranan bir kişi daha yakalanarak tutuklandı.

1 Temmuz’da kaybolan Adeola Owoyale ’in cesedi, 8 Temmuz Pazartesi günü Lefkoşa okullar yolu üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında tespit edilmişti.

30/09/2019 11:34

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TAGS: Obasanje Adeola Owoyalr, Nijerya uyruklu, araba, bagaj, haber, kıbrıs
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