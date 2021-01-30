Bir kişi daha yoğun bakıma alındı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 10 oldu

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30/01/2021

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Bir kişi daha yoğun bakıma alındı!

Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki erkek bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 10 oldu.

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 45   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997  

Toplam Vaka Sayısı: 2255 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

 

30/01/2021 15:05
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TAGS: koronavirüs, Covid-19, yoğun bakım
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