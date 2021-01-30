Bir kişi daha yoğun bakıma alındı!
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 10 oldu
30/01/2021
Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki erkek bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 10 oldu.
29 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 45
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997
Toplam Vaka Sayısı: 2255
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14