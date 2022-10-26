Bir kişi öldü, diğeri yoğun bakımda ama orada yayalar halen ölümle dans ediyor…

Bu ülkede birçok iş, icraat, proje; insan sağlığı, insan güvenliği düşünülerek yapılmıyor.

Halbuki her şeyin odağında insan bulunmalı, insan sağlığı, insan güvenliği olmalı…

İnsan odaklı bir anlayış olmayınca, o ülkede fertlerin yaşamının hiçbir değeri olmuyor.

İnsanlar araç kullanırken, yolda yürürken, hatta eğlendiğini sanırken bile hayatını kaybedebiliyor…

Ekmek parasını kazanırken, çalıştığı işyeri insanların mezarı olabiliyor.

Artan şiddet oylarının herkesi tehdit ediyor olması da başka bir dert…

Bu ülkede insanların ne direkt güvenliği var ne de sosyal güvenliği…

Yıllardır bunları yazıyoruz, konuşuyoruz; trafik kazaları ve iş kazalarıyla ilgili söylenmeyen ne kaldı ki?

Ne acı ki yıllardır bu konularda bir arpa boyu bile ilerleme sağlanamadı.

İşin kötü tarafı daha iyiye varacakken, her şey hep daha kötüye gidiyor, çünkü sorunları çözme kararlılığı, iradesi, niyeti yok yönetenlerde…

Konuyu Gönyeli- Güzelyurt anayolunda, daha doğrusu eski Gönyeli ile Gönyeli Yenikent’i ayıran anayolda dün akşam meydana gelen ölümlü trafik kazasına getireceğim.

O kazada, 23 yaşında bir genç yaşamını yitirdi… Yolun karşısına geçmeye çalışan gence motosiklet çarptı, motosikleti kullanan kişi de ağır yaralı.

Biliyor musunuz, bu ölüm bağıra bağıra geldi, böyle olacağı belliydi.

Bölgeyi bilmeyenlerin kafasında canlandırması için tarif edeyim; Gönyeli- Güzelyurt anayolu üzerinde, sol tarafta yan yana üç banka var; Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halk Bank, sonra da Arda Market…

Arada eczaneler ve başka işyerleri de var ama en çok bilinen ve göze çarpanlar; üç banka ve bu markettir.

Birkaç ay önce taşındığımız yeni Haber Kıbrıs binası da bu bölgede, Halk Bank’ın yanındadır.

Eski ve yeni Gönyeli’yi tam ortasından bölen, çift gidiş, çift geliş ve ortasında bariyer olan bu yola yayaların girmesi tehlikelidir ve yasaktır.

Çevre yolu nitelikli bu yolun ortasındaki bariyere ulaşan yayalar, o bariyeri aşınca kendisini yolun içinde buluyor ve araçların altında kalma tehlikesi yaşıyor.

Çünkü yol, yayaların geçişine uygun yapılmış değildir doğal olarak.

Peki yolun karşısındaki markete, dükkanlara- mağazalara, bankalara, eczanelere ulaşmak isteyen yayalar ne yapacak?

Bu bölgede bir üstgeçit, bir de altgeçit var ama yayalar bunları kullanmıyor, kullanmak istemiyor. Nispeten altgeçide yakın olanlar, burayı kullanıyor da kimse üstgeçidi kullanmıyor.

İllaki insanlar kendilerini yola atıyor hem geliş hem gidiş tarafında, çift tehlike yaşayarak karşıya geçiyor, tabii geçmekle kalmıyor geri de dönüyor.

Bölgede çok sayıda üniversite öğrencisi var, defalarca hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Bizim bulunduğumuz binanın üçüncü katında, bu tehlikeli geçişleri çok rahat görüyor, her gün tanık oluyoruz, her gün aklımız çıkıyor “ha şimdi kaza olacak ha biraz sonra” diye.

Ansızın bir fren sesi duyuyor deliye dönüyoruz, “aman” diyoruz.

Tehlikeyi gören arkadaşlarımız bu yoldaki yayaların ölümle dansını birkaç kez haber de yaptı, yetkilileri uyardı.

En sonunda korktuğumuz oldu, bir genç bu yolda yaşamını yitirdi.

Evet birkaç metre yürüyüp üstgeçitten veya altgeçitten geçseler, hayatını tehlikeye atmayacaklar ama yapmıyorlar.

O zaman yetkililerin bir şeyler yapması gerekmez mi? Gerekir ama kimin umurunda?

Hatırlayın, geçmişte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) önünde benzer kazalar oluyordu, Haspolat’taki konutlarda yaşayan öğrenciler, karşıya geçerken kazalara maruz kalıyordu, neredeyse kazasız hafta yoktu. Ölümlü kaza da olmuştu o yolda…

Orada öncelikle o geçiş yeri, tellerle yükseltildi, yayaların geçişi engellendi ve daha sonra da tam oraya fazla yüksek olmayan bir üst geçit yapıldı. Artık yayalar kazaya uğramıyor orada.

Gönyeli’deki bu bölgede de benzer bir tedbir alınmalıdır, çağdaş ülkelerde böyle yollara yayaların girmesi engellenmektedir, burada geçişlerin tellerle engellenmesinin çirkin bir görüntü yaratabileceğini, bölgede uzun bir mesafe olduğunu söyleyebilirsiniz.

Bu engelleyici teller veya benzeri bir şey daha çağdaş ve çirkin görüntü yaratmayan bir şekilde yapılabilir ama buna yanaşmıyorsanız, bölgeye polis görevlendirin, polis önce uyarsın, yayalar yine yolu geçmeye ısrar ederse onlara ceza yazılsın…

Bu da mı olmadı? Oraya sürekli polis görevlendirmek mümkün değil mi?

O zaman, yayaların geçişini sağlayacak trafik ışıkları yerleştirin oraya. Yayalar düğmeye bastığında kırmızının yanacağı ve güvenli geçişin sağlanacağı bir düzenek mesela?

Bu da trafiğin sıkışmasına mı neden olacak? Bunu da mı beğenmediniz?

Öyleyse birçok ülkede gördüğümüz, yolun altından geçiş yapın karşıya, o tür altgeçitler ülkemizde hiç yok. Öyle dev bir projeden söz etmiyorum, mütevazi altgeçitler. O bölgeye iki tane böyle yolun altından geçit yaparsanız, güvenli bir şekilde insanlar karşıya geçer…

Bakın kaç tane öneri yaptım, bir şeyler yapılmalı, hiçbir şey yapmadan bu şekilde yayaların bu kazaya maruz kalmasını, can vermesini mi seyredeceğiz?

Ulaştırma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nı bu bölgede bir tedbir almaya davet ediyoruz.

Haber Kıbrıs, geçmişte tehlikeye dikkat çekmişti, işte bakın; bir genç insanımız hayatını kaybetti, diğeri de yoğun bakımda ve başka insanlar için tehlike devam ediyor. Daha fazla can gitmesini beklemeden tedbir alın lütfen…

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26/10/2022 23:44