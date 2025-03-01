Bir kişi tutuklandı

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01/03/2025

Bir kişi tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde, aracında gümrüğe beyan edilmemiş KKTC’ye ithali yasak elektronik sigara (PUF) bulunan bir kişi tutuklandı. 

Polis açıklamasına göre, dün gece Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.Ö.’ye (E-28) ait araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş KKTC’ye ithali yasak toplam 80 elektronik sigara (PUF) tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Polis, Yeniboğaziçi, Tutuklama
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