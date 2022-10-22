Bir kişi yaralandı!
22/10/2022
Pamuklu-Bafra anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Vesile Bulduk (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığı’na ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar verdi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.