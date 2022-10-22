Bir kişi yaralandı!

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22/10/2022

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Bir kişi yaralandı!

Pamuklu-Bafra anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Vesile Bulduk (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile  Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığı’na ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak  hasar verdi. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

22/10/2022 22:01
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