Bir kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 13 Eylül 1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (Panyushin) isimli şahsın yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Paniushin, Suç Örgütü Kurma, Yasadışı Şans Oyunları Düzenlemek ve Yönetmek, Bir Grup Kişinin İki veya Daha Fazla Kişiyi Kasten Yaralaması, Bir Kişinin Organize Bir Grup Tarafından Kaçırılması" suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek yasaklı göçmen ilan edildi.