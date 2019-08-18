Bir kişinin burnu kırıldı

Gazimağusa’da bugün saat 01.00 sıralarında, bir eğlence mekanı önünde, B.Y. (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itmek sureti ile kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıkları sırada A.Y. burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırıldı. A.Y. kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. B.Y. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.