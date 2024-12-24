''Bir kişinin canının bedeli 3 ay 22 gün mü?''

İsias Otel Davası’nın 6’ncı duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu konuşmasında sanıkların bilinçli taksir üzerinden ceza almaları durumunda en çok 22 yıl hapis yatacağını söyledi. İsias Otel’de 72 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Koçoğlu “Yani bir can için sanıklar 3 ay 22 gün hapis mi yatacak” diye sorguladı.