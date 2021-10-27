Bir kişinin öldüğü içki aleminde 3 kişi hapis cezası aldı

Güney Kıbrıs’ta Nisan 2019'da 16 yaşındaki Panayiotis Stefani'nin ölümüne neden olmakla suçlanan dört gençten üçü Larnaka Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Duruşma, Stefani'nin ebeveynleri ve sanıkların huzurunda kapalı kapılar ardında yapıldı.

Oroklini'den 20 yaşındaki, Larnaka'dan 19 yaşındaki ve Livadia'dan 19 yaşındaki dört sanıktan üçü suçlu bulunurken, 20 yaşındaki dördüncü sanık beraat etti.

Dört sanık, Stefani'yi Larnaka, Troulli'deki bir ev partisi sırasında alkol zehirlenmesine ve nihayetinde ölümüne yol açan büyük miktarda alkol tüketmeye çağırdıktan sonra ihmal nedeniyle ölüme neden olmakla suçlandı.

Polis müfettişleri, parti sırasında, akranları tarafından hızlı bir şekilde çok miktarda alkol tüketmesi için zorbalığa ve baskıya maruz kaldığını iddia edilen videoları emare olarak sundu.

Aşırı alkol alan Stefani kustuktan sonra hayatını kaybetti. Toksikoloji testi sonuçlarına göre kanda 340 mg alkol bulundu.

Mahkeme, üç sanığın avukatlarının 3 Kasım Çarşamba günü müvekkilleri için ceza indirimi talep etmelerine izin verecek.

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27/10/2021 13:48