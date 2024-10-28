Bir kişiye ait iki iş yeri mühürlendi

Dikmen Belediyesi İş Yeri Birimi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletme izinlerini yenilemeyen iki iş yeri mühürlendi.

Her yıl yenilenmesi gereken işletme izinlerinin süresi dolmuş olan bir emlak ofisi ve bir yapı marketi mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Söz konusu işletmelerin izinlerini yenilemeden faaliyet göstermesi sebebiyle mühürlendiği belirtilirken, yetkililer bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, kamu sağlığı ve düzenini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.