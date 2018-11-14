Bir küvet dolusu bozuk para ile telefon satın aldı

Rusya'da yaşayan bir genç biriktirdiği 100 bin Rus rublesi değerindeki bozuk paralar ile piyasanın en pahalı telefonlarından Iphone XS satın aldı.

Biriktirdiği paraları mağazaya getiren genç önce satıcıları sonra ise etrafındaki diğer müşterileri şaşkınlığa uğrattı. Mağaza çalışanlarının yoğun çalışmalarından sonra gencin paraları sayıldı ve gence 1400 dolar değerindeki telefonu teslim edildi.

Mağaza çalışanlarından birinin paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede viral olarak yayıldı.