Bir memelide ilk kez kuş gribine rastlandı

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05/04/2022

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Bir memelide ilk kez kuş gribine rastlandı

Japonya’da ölü bir tilkide oldukça bulaşıcı bir kuş gribi virüsünün doğrulanmasının ardından Çevre Bakanlığı, vakanın ülkede bir memelide tespit edilen ilk kuş gribi vakası olduğunu duyurdu.

Dünya Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürürken, Japonya'dan endişe verici bir kuş gribi vakası haberi geldi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinin başkenti Sapporo'da ölü olarak bulunan bir tilkide oldukça bulaşıcı olan bir kuş gribi virüsüne rastlandığı açıklandı. Çevre Bakanlığı ilk kez bir memelide kuş gribi tespit edildiğini duyururken, tilkinin 29 Mart'ta ölü olarak bulunan ve kuş gribi taşıyıcısı olduğu belirlenen kargaların leşini yiyerek enfekte olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan ölen 7 kargadan 5'inin virüsün H5 türü ile enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.

 

05/04/2022 20:36
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TAGS: kuş gribi, çin, korona
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