Bir milletvekilinin daha testi pozitif…

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Derya, semptom göstermesi üzerine test yaptırdığını testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya girdiğini söyledi.

Öte yandan 23 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimler sonrası Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ve UBP milletvekili Hakan Dinçyürek’in de test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle:

Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.

Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın herkese kocaman sevgi.

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28/01/2022 20:08