Bir narsistle birlikte olduğunuzu gösteren işaretler

Bir ilişkideyken mutluluktan hiçbir şey gözünüz görmez ve mükemmel kişiyi bulduğunuzu düşünürsünüz ancak birlikte mutlu bir gelecek hayali kurduğunuz kişi iflah olmaz bir narsist olabilir. İşte "Canım kendim" demekten yorulmayan narsistlere dair ipuçları...

NARSİSTLER KENDİLERİNİ DÜNYANIN MERKEZİ SANIR

Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren bir ilgi arayışı içine gireriz. Küçük yaşlarda ağlayarak büyüklerimizin dikkatini çekmeye çalışır, istediklerimizi yaptırmak için farklı mekanizmalar geliştiririz.

Benzer ilgi arayışını büyük yaşlarda da devam ettiren narsist bireyler, genelde yalnızca kendisinin başrolde olduğu bir dünyada yaşarlar. Kendi hedefleri ve ihtiyaçları her zaman önce gelir. Başkalarının hayatı kendilerininkini etkilemediği müddetçe onları ilgilendirmez.

Özveri ve fedakarlığın bir ilişkide olmazsa olmaz olduğu düşünüldüğünde narsist bireylerin bir ilişkiyi sürdürmesi veya uzun soluklu birliktelikler kurması oldukça zordur. Karşınızdaki insanın narsist olup olmadığını anlamak ise her zaman kolay olmayabilir.

PARTNERİNİZ BİR NARSİST Mİ?

Amerikalı psikoterapist ve ilişki uzmanı Dr. Christie Kederian, bazı sinyallerin karşınızdaki kişinin narsist olduğunu gösterebileceğini savunuyor. Partnerinizin bir narsist olup olmadığını anlamak için şu sinyallere dikkat edin...

EMPATİ YOKSUNLUĞU

Narsist bir bireyin empati duygusu yoktur. Başkalarının bakış açısından durumları değerlendiremez ve tüm hayatları boyunca kendi isteklerini ön plana koyarlar. Partnerinizin sizin ihtiyaçlarınızı dikkate almaması ve daima kendi önceliklerini dile getirmesi onun bir narsist olduğunu gösterir.

KARŞI TARAFI SUÇLAMA

Partneriniz yaşadığınız problemleri yalnızca kendi bakış açısından görüyor ve olayları olduğundan çok farklı şekillerde yorumluyorsa benmerkezci bir kişiliğe sahip olabilir. Yaptıkları hatayı asla üstlenmeyen narsistler, kendinizi suçlu hissetmenize ve tüm suçu üstlenmenize sebep olacaktır.

SAMİMİ İLİŞKİLERDEN KAÇINMAK

Kendi varlığını en büyük önceliği haline getiren narsist bireylerin arkadaşları, sevgilileri veya aileleriyle çok yakın ilişkiler kurması beklenemez. Kendi çıkarları olmadığı takdirde sizinle ilgilenmeyeceklerdir.

SINIRLARINIZI YOK SAYMAK

Partnerinizin çizdiğiniz sınırlara nasıl tepki verdiği sizin için büyük bir sinyal olabilir. Onun için planlarınızı iptal etmemeniz bile büyük bir kavga sebebi olabilir. Benzer bir talebi siz yaptığınız takdirde anlayışlı olmanızı bekleyecektir.

ERTELEME TAKTİĞİ

Konuşulması gereken konuları ertelemek kimileri için sorunlarla başa çıkma mekanizması olsa da narsist bireyler için bir manipülasyon taktiğidir. Birkaç gün siz yokmuşsunuz gibi davranır ve hiç bir şey olmamış gibi hareket ederler. Sonuç olarak sizin pes etmenizi ve tüm suçu üstlenmenizi beklerler.

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17/07/2022 10:53