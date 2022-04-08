“Bir Negatif Bir Pozitif” Adlı Kitap Tanıtılıyor

Covid-19 karantina günlerinde altı kadının yaşanmışlıkları, hayalleri, korku ve umutlarını dillendirdikleri öykü ve anılarının yer aldığı “Bir Negatif Bir Pozitif” kitabı Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

Kitap, Işık Kitapevleri ve tüm kitapçılarda yerini alacak.

Senem Şanal Erginel, Ebru Balkaş, Birsen Yalçın Güngördü, İnci Kardeş, Selay Uzmen Özgül ve Rona Şpendi Emiroğlu’nun yazdığı kitabın tanıtımı 15 Nisan Cuma saat 19.00’da Işık Kültür Sanatevi’nde yapılacak.

Tanıtımda, dileyenlere kitaplar imzalanacak.

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08/04/2022 14:02