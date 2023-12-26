Bir orası kalmıştı; Mars'a daha gitmeden kirletmeye başladık

NASA’nın Mars üzerinde uçarak keşif yapan Ingenuity helikopteri, geçtiğimiz yıl birçok kişinin “dünya dışı enkaz” olarak tanımladığı bir şeyin de gündeme gelmesine neden oldu.

Zaman içerisinde Dünya'ya gönderilen görüntüler internette zaman zaman ortaya çıkarak bize bir gerçeği hatırlatıyor. Bu görüntüler, insanlığın evreni keşif çabaları sırasında sadece Dünya'yı değil, diğer gezegenleri ve evreni nasıl çöplüğe dönüştürdüğümüzü gösteren bir pencere olarak görev yapıyor.

Chip'in ayrıntılarını aktardığı habere göre en azından şimdilik geride bir miktar çöp bırakmadan milyarlarca dolarlık bir uzay aracını başka bir gezegene göndermek mümkün değil. İnternette dolaşan fotoğraflar Mars yüzeyindeki enkaz koleksiyonunu gösteriyor. Her ne kadar uzaylı bir ırk açıklamalarına kapılmak cazip gözükse de, bu enkaz aslında sadece Kızıl Gezegen'e Ingenuity helikopterini getiren iniş aracının parçalarından oluşuyor.

Görüntülerin iyi yanları da bulunuyor. Örneğin, Ingenuity’nin iniş ekipmanından geride kalan NASA Mars enkazını incelemek, bilim insanlarının uzay aracını diğer gezegenlere indirmenin daha iyi yollarını bulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bu enkazlar aynı zamanda insanların uzay keşfinin aşırı maliyetine de dikkat çekiyor. Bütün çabalara rağmen, başka bir gezegene gittiğimizde arkamızda milyarlarca dolarlık bir çöp yığını bırakıyoruz.

Bu uzay aracını inşa etmek için gereken malzemelerin maliyetinden, onları çalıştıran yakıtın maliyetine kadar, uzay yolculuğunun maliyeti zaten çok yüksekti. Uzay görevlerimizin bu gezegenlerde ne kadar enkaz yarattığını da göz önünde bulundurduğunuzda, bu görevlerin geride bıraktığı çöplerle başa çıkmanın daha iyi yollarını aramak zorunda olduğumuz bariz.

NASA’nın Mars enkazı, Mars’ta ne kadar çöp bıraktığımızı gösteriyor ancak yeniden kullanılabilir roketlerin gelişimi, her görevde yarattığımız atık miktarının katlanarak azalmasına yardımcı oldu. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey, arkamızda büyük bir enkaz bırakmadan Mars’a inmenin bir yolunu bulmak. Geçtiğimiz yıl Perseverance, Kızıl Gezegen’de daha fazla insan çöpü tespit etti ve bu da uzay araştırmalarının daha iyi yönetilmesine ilişkin benzer konuşmaları teşvik etti. Şimdilik bu görüntüler, insanoğlunun keşiflerinin maliyetini ve yeni bir gezegeni keşfetmenin ve yüzeyine bir uzay aracı göndermenin getirdiği dehşet anlarını hatırlatmaya devam edecek.