Bir sanat müzesinde kenara koyulan ayakkabı sanat eseri sanıldı

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11/08/2024

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Bir sanat müzesinde kenara koyulan ayakkabı sanat eseri sanıldı

New York’taki bir sanat müzesinde kenara koyulan ayakkabıyı sanat eseri sandılar, olay sosyal medyada gündem oldu.

New York’taki bir sanat müzesinde, bir genç sanatseverin ayakkabısını çıkarıp kenara koymasıyla ilginç bir durum ortaya çıktı. Genç, müzede dolaşırken bir ayakkabısını çıkarıp müze zeminine bırakınca, diğer sanatseverler bu yıpranmış ayakkabıyı sanat eseri olarak algıladılar.

Ayakkabının kenarda durduğunu gören ziyaretçiler, onu bir sanat eseri olarak değerlendirip fotoğraflarını çekmeye başladılar. Ayakkabıya anlam yükleyen sanatseverler, onun önünde bir süre durarak fotoğraf çekti.

Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ‘Var Bunlar’ dizisinin bir bölümüne benzetildi. O anları kayda alan genç, bu duruma kahkaha krizine girerken, video izleyenler arasında 'Var Bunlar' dizisinin yazarı ve başrolü olan Giray Altınok da vardı. Altınok videoya "Yaşandı kardeşim onun da en kralı yaşandı" yorumunu yaptı.

11/08/2024 18:57
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TAGS: Bir sanat müzesinde kenara koyulan ayakkabı sanat eseri sanıldı
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