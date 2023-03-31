''Bir Sır Adam İlter Kırmızı'' kitabı için tartışma ve imza günü

Kasım ayı ortalarında yayımlanan ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan “Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabının tartışılacağı ve yazarlarının kitabı imzalayacağı bir etkinlik düzenleniyor.

Organizasyonu Işık Kitapevi tarafından hazırlanacak etkinlik, 1 Nisan Cumartesi saat 14.30’da kitapevinin etkinlik salonunda gerçekleştirilecek.

Güven Uludağ, Koral Özkoraltay ve Osman Kırmızı tarafından yayıma hazırlanan ve Türk Mukavemet Teşkilatı / TMT’nin merkez kadrolarında çalışan İlter Osman Kırmızı’nın sözlü anlatımlarının belgelerle desteklendiği “ Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabı, Kıbrıslı Türklerin az bilinen bir dönemine ışık tutuyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında ilk baskısı gerçekleştirilen “Bir Sır Adam İlter Kırmızı” kitabı, kısa süre içerisinde ikinci baskıyı yapmıştı. Ocak ayı içerisinde ilk tanıtım etkinliği Mağusa İnisiyatifi’nin daveti ile Mağusa’da yapıldıktan sonra Lefkoşa için planlanan tanıtım etkinliği, Mağusa özelinde Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı büyük acı sonrasında ertelenmişti.

Bir Sır Adam İlter Kırmızı kitabı özellikle 1963 Aralık ayında başlayan toplumlararası çatışmalar döneminde TMT’nin en gizli birimlerinden biri olan Boz Oymak’ın, silah ikmali, casusluk ve Kıbrıslı Rumların yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen eylemleri belgeleriyle ortaya koyan bir sözlü tarih çalışması niteliğinde. Neredeyse tamamı belgelerle desteklenmiş bu çalışma bu özelliği ile de ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor.

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31/03/2023 16:37