Bir şişeye konulup denize atılmış dünyanın en eski mesajı bulundu

12 Haziran 1886 tarihinde Alman bir denizci tarafından Hint Okyanusu’nun ortasına bir şişe içerisinde bir mesaj bırakıldı.

Şişe yaklaşık olarak 132 yıl denizde dolaştıktan sonra sonunda Avusturalya’da bir plajda bulundu. Şişe Tonya Illman ve ailesi tarafından Batı Avusturalya’da bulunan Perth’in yaklaşık olarak 180 kilometre kuzeyinde sahilde yürüyüş yaptıkları esnada keşfedildi.

Tonya Illman yaptığı açıklamada, “Arkadaşım Grace Ricciardo ile yürüyüş yapıyorduk. Kumdan dışarı çıkmış bir şey gördüm ve yakından bakmak için yanına gittim. Çok hoş eski bir şişe gibi görünüyordu. Bu sebeple kitaplığımda iyi görünebileceğine kanaat getirdim.

Şişenin içerisindeki notu üzerindeki kumları temizlerken oğlumun kız arkadaşı fark etti. Not nemliydi. Sıkıca katlanmış ve iplere sarılmıştı. Onu eve götürüp kuruttuk ve açtık. Açtığımızda Almanca olarak yazılmış bir yazıyla karşılaştık” dedi.

Şişede Hint Okyanusu’nda kıyıdan 950 kilometre uzakta denizde bulundukları yerlerin koordinatları belirtiliyor. Aynı zamanda notu yazan denizci okyanus akıntılarını daha iyi anlayabilmek için ve daha hızlı nakliye rotaları bulabilmek amacıyla bir okyanusografik araştırmasının parçası olduğunu, adının Paula olduğunu ve bir Alman gemisinde yer aldığını nota eklemiş.

Batı Avusturalya müzesi tarafından verilen raporda keşfin gerçekliğinin desteklenmesi için son derece sağlam kanıtlar olduğu söylendi. Öncelikle şişe otantik bir 19. Yüzyıl Hollanda cin şişesi formuna sahip.

Daha somut şekilde şişenin yolculuğundan bahseden 1880’lerden kalma kanıtlar bulunuyor. Almanya’da yapılan bir arşiv araştırmasında 12 Haziran 1886 tarihinde kaptan tarafından denize bırakılan şişenin not edildiği tespit edildi.

Şişenin içerisine yazılan nota dair söylenenlerle şişe içerisinden çıkanlar tamamıyla örtüşüyor. Araştırmacılar şişenin denize düşmesinden sonra 1 sene içerisinde Avusturalya sahiline geldiği ve orada kumlara gömüldüğü 130 yıl sonra bir fırtına sırasında ortaya çıktığını düşünüyor. Bu şişeden önce keşfedilen en eski mesaj 108 yıl öncesine aitti.

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24/11/2022 19:25