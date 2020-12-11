Bir siyasinin, siyaset ve birçok siyasi adına özeleştirisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, bir AKP milletvekilinin kendisine, KKTC’den gelen taleple bizim buralara müdahaleler yapıldığını söylemiş…

“Davet ediyorsunuz diye müdahale ediliyor” demiş…

Ya işte böyle, hani mahallede kendi gücüne güvenmeyen birisinin, daha yetkin birisine “Benim için o çocuğu döver misin?” demesi gibi…

Faiz Sucuoğlu, böyle bir müdahaleyle kurultaydan çekildiğini söylüyor, “Telkin geldi, çekilmem istendi, ben de çekildim” diyor.

Ölüm tehdidi falan almamış, çekilmesinin ülke menfaatine olduğu söylenmiş, çekilmezse kendisine bir şey olmayacakmış ama ülke zarar görecekmiş.

Peki ne olacakmış? Başbakan olurmuş belki ama eli kolu bağlanacakmış…

“Bana önümüzde 8-9 aylık bir süreç var, verilen sözler var, bu nedenle adaylıktan çekilmem istendi” diyor Sucuoğlu… Yani adaylıktan çekilmezse Türkiye desteği kesecek, 8- 9 ay buraları perişan olacak.

Kurultayın ikinci turunda Faiz Bey’i destekleyeceğini söyleyen Nazım Çavuşoğlu’na, Dursun Oğuz’a ve Ünal Üstel’e de benzer bir telkin olmuş… Ben uydurmuyorum Faiz Bey söylüyor.

Tanıdık gelmiyor mu size bu? Yakın zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de söylenmemişler miydi bize, Ersin Tatar seçilmezse buralarının perişan olacağını?

Ya işte böyle; bu kez de “Faiz Sucuoğlu’nun seçilmesi” felaketimiz olacakmış…

Sucuoğlu göze alamamış her şeye rağmen aday olmayı ama bir şart koşmuş, “Taçoy, çekilmezse ben de çekilmeyeceğim” demiş, bunun üzerine Taçoy da çekilmiş… Meydan böylece Ersan Saner’e kalmış…

Faiz Sucuoğlu, “Müdahale için davet, bizden, KKTC’den gidiyor” diyor.

Üstelik bu işin geçmişten günümüze alışkanlık haline getirildiğini de söylüyor Faiz Bey…

“Dik durmayı öğrenmeliyiz, iç konular bizi ilgilendirir müdahale talep etmemeliyiz. Her sıkıştığımızda müdahale istememiz bizim ayıbımızdır” diyor.

En nihayet o cepheden birisi “…Ama eskiden de yapılıyordu” deyip de müdahaleyi normalleştirmedi.

Bakın ne güzel söyledi Faiz Bey, “Kendi demokrasimizi kendi elimizle yaralıyoruz. Bir şey yapamayınca müdahale talep ediyoruz. Eskiden beri bunu yapıyoruz ama artık değişmeli. Sorunlarımızı kendimiz çözmeli, demokrasimizi yaralamamalıyız. Telkin, müdahale istemek bize yakışmaz” diye… Evet, gerçekten de yakışmaz, keşke herkes Faiz Bey gibi gerçekleri görebilse.

“Müdahale konusunda o daveti yapan biz siyasileriz suçlu olan” diyor Faiz Sucuoğlu…

Türkiye’den görüş alınabileceğini, işbirliği yapılabileceğini, ilişkilerin her zaman sıcak tutulabileceğini, dış konularda yardım da istenebileceğini belirten Sucuoğlu ama iç konularda müdahale talep edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Evet müdahaleyi bir talep edersin, iki talep edersin, bir de bakmışsın ki artık geriye dönüşü de yok…

Sucuoğlu’nun da dediği gibi geçmişten beri bu talepler yapılıyor, sol partiler bile bu müdahalelerden yararlandı, evet dün faydalanan bugün müdahaleden şikayet de edebiliyor maalesef ama bunların hiçbiri bugün veya yarın müdahalenin devamı için gerekçe olamaz, eskiyle bugünü haklı çıkaramayız.

Sucuoğlu’nun da dediği gibi buna bir son vermeliyiz artık…

Anlaşılan aynı parti içine kişilerin birbirini alt etmek için müdahale talep edilmesine kadar varmış bu işler…

Peki Faiz Bey bu müdahalenin mağduru olmasa acaba gerçekleri görebilecek miydi, bu güzel ve gerçekçi açıklamaları yapacak mıydı?

Kendi başına gelenlerin kısa süre önce başkasının da başına geldiğini hatırlıyor mu acaba, mesela o konuda neler düşünüyor? Ya da başkaları da onu müdahale istemekle suçluyor, hem de yetkisi az kişilerin, Ankara’nın da olurunu almadan onun adına müdahale ettirdiği iddiaları var… Faiz Bey bu iddiaları yalanlıyor…

Fazla yorum yapmak istemiyorum, düne kadar bakan olan bir kişi söylüyor tüm bunları, bir milletvekili söylüyor ve tüm siyaset ve de birçok siyasi adına özeleştiri yapıyor…

Keşke artsa bu özeleştiriler, keşke daha çok insan gerçekleri görebilse, keşke çok sayıda siyasi, “Müdahaleyi biz istiyoruz, kendi elimizle kendi gözümüzü oyuyoruz” diyebilse, keşke başta partizanlık olmak üzere başka birçok konuda da özeleştiri yapılabilse.

Tabii özeleştiri de yetmiyor, “yanlıştır” dediklerini bir daha yapmasalar keşke…

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11/12/2020 22:24