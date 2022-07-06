Bir sonraki toplantı eylül ayında BM temsilcisi Colin Stewart’ın huzurunda yapılacak

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin iki toplumlu toplantılar çerçevesinde bugün ara bölgede Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, “Siyasi partiler, adada olumlu bir siyasi atmosferin yaratılmasına ve güven ve diyaloğun artırılmasına katkı koymak ve Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve nihai çözümü hedefiyle, her iki toplum için ortak endişe konularının ele alınması için Slovak Büyükelçiliği’nin himayelerinde düzenlenen iki toplumlu toplantılarda düzenli bir şekilde bir araya gelme istencini yineledi” denildi.

Açıklamada, “Siyasi partilerin bu iki toplumlu toplantılardaki kapsayıcılığının ve açıklığının ve ayrıca her iki taraftan siyasi çeşitliliğinden olası en fazla katılımın önemini takdir ettikleri” de kaydedildi.

Bir sonraki toplantı, eylül ayında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart’ın huzurunda yapılacak.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde ara bölgede yapılan bugünkü toplantıya, açıklamada yer alan sırayla; Kuzey’den BKP’yi temsilen başkan İzzet İzcan ve Salih R. Sonüstün, CTP’den milletvekili Erkut Şahali, DP’den Salih Çeliker, HP’den Ledün Caymaz ve Serhat Kotak, TPD’den başkan Mine Atlı ve Meral Birinci Sonan, UBP’den genel sekreter ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve milletvekili Özdemir Berova, YKP’den genel sekreter Murat Kanatlı ile Alpay Durduran katıldı. Güney’den ise AKEL, Yeşiller Partisi, DEPA, DİKO, Birleşik Demokratların temsilcileri katıldı.

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06/07/2022 18:19