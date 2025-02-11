Bir sonraki toplantı pazartesi yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Vekiller, konuşmalarında güncel konulara değindi. Bir sonraki toplantı gelecek hafta pazartesi yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “İlaç Politikalarımız” konulu güncel konuşmasında, doğru ilaç politikası için önce hastalık yükünün bilinmesi gerektiğini kaydetti. Nüfus bilinmeden sağlık sisteminin organize edilemeyeceğini ifade eden Besim, pandemiden beri çok ciddi ilaç sorunu yaşandığını söyledi.

İlaç bütçesinde bu yıl yüzde 100’lük artış olduğuna işaret eden Besim, “İlacı ne kadar doğru ve tutumlu yönetebiliyoruz? Esas konu budur” diye konuştu. İlaç politikasında sürdürülebilirlik olmadığını kaydeden Besim, ilacı iyi yönetmenin, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden de geçtiğini belirterek, ilaç ihale sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlaç ihalelerinin, zamanında ve doğru miktarlarda yapılmak zorunda olduğunu kaydeden Besim, “İlacı sürdürülebilir şekilde depolarımızda bulundurmak zorundayız” dedi. Filiz Besim, ilaç ihalelerinin, zamanında yapılmamasının Kamu İhale Yasası’na da aykırı olduğunu söyledi.

Muadil ilaçlar konusunda ilacı yazan hekimlerle, eczacılarla konuşulup, hastaların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Besim, hastanın ilacını bulamamasının güven kaybına yol açtığını dile getirdi.

İlaç takip sistemini kurmanın ilaç israfını önlediğine dikkat çeken Besim, ülkenin kendi insan kaynaklarını kullanarak, bu sistemin kurulması gerektiğini söyledi. “Yeşil reçete takip sistemi de kurulmalı” diyen Besim, aşıların da takip edilmesi gerektiğini belirtti. Besim, ilaç üretimiyle ilgili de adım atılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

9 Şubat’ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olduğunu hatırlatan Besim, “Bu ülke artık yeşil ada değil dumanlı ada olarak anılacak” diyerek, bu konuda irade konulmamasını eleştirdi. Besim, tütün ürünleriyle ilgili yasanın var olduğunu ancak uygulanmadığını dile getirdi.

Dinçyürek: Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Besim’e yanıt verdi. Anavatan Türkiye’den hibe olarak yollanan ilaçlar olduğunu hatırlatan Dinçyürtek, “Bugün öğle saatlerinde son parti hibe ilacın da adaya gelmiş olması lazım” dedi.

Eylül 2023 itibarı ile kürsüden söylediği “ilaç sorununu çözeceğiz” sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Dinçyürek, “Biz bu ilaç ihalelerini kendi ülkemizde çıktık” dedi. Dönem dönem ihalelere teklif atılmadığını dile getiren Dinçyürek, “Kesintisiz ilacı bugüne kadar tedarik ettik” diye konuştu. Bakan Dinçyürek, Eczacılar Birliği ile hiçbir sorunu olmadığını, örgütün paydaşları olduğunu da vurguladı.

“Devlet olarak geçen sene 1200 kalem ilaç ihaleye çıktık” diyen Dinçyürek, ideal yöntem konusunda çalıştıklarını söyledi. İlaç takip sisteminin bütünün bir parçası olduğunu dile getiren Dinçyürek, yasal düzenlemeleri ve yazılımları bir bütün olarak çalıştıklarını ve ciddi adımlar attıklarını kaydetti. Bakan Dinçyürek, “Yasal düzenlemeler yaparken sizlerle beraber yürüyeceğiz” dedi.

“Bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ilaç ihalesine çıkacağız”

Bir-iki hafta içinde, bugün gelen ilaçlarla birlikte kalemlerin revize edilmesiyle ilaç ihalesine çıkılacağını ifade eden Dinçyürek, bu sene takribi 1 Milyar TL’lik ihaleye çıkacaklarını açıkladı. İlaç eczacılık deposunda otomasyona geçtiklerini ve iyi çalıştıklarını belirten Dinçyürek, “Onkoloji ilaçlarından eksiğimiz yoktur. 40 kusur kalemin tamamı vardır. İki tanesinin eksikliği var, birkaç günlük eksikliktir, nakliyede oluşan bir arızadan dolayı yarın sabah adaya geliyor” diye konuştu.

Hastaların tedavisinin aksamaması adına maksimum gayret içinde olduklarını vurgulayan Bakan Dinçyürek, “Toplum sağlığı hepimizin ortak paydasıdır” dedi. Dinçyürek, iktidar, muhalefet tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yaparak, hastaların daha iyi hizmet almasının hedefleri olduğunun altını çizdi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin fiziki yapısını düzeltmek için adım attıklarını anlatan Hakan Dinçyürek, Dairenin modernizasyonu için ciddi bir rakamla ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Kısa bir süre sonra aşı takip sisteminin dört dörtlük çalışacağını belirten Bakan Dinçyürek, “Adanın her noktasında sağlık merkezlerini güçlendirdik” dedi. Yeni sağlık merkezlerinin kurulması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Hakan Dinçyürek, Gönyeli’ye bin metrekare sağlık merkezi yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Namık Kemal Lisesi’nin voleybol erkek ve kızlarda şampiyon olduğunu ifade ederek, takımların, Samsun’da yapılacak finallere gitmeye hazırlandığını belirtti.

Erkek voleybol takımının muhtemelen Samsun’a antrenörsüz olarak gideceğini kaydeden Özuslu, söz konusu antrenör, Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler’in Türkiye’ye girişi yasak isimlerden biri olduğunu söyledi. Özuslu, Küdenler’in, Adıyaman’a giden heyette de yer aldığını ve Türkiye’ye girişi yasak olduğu için ülkeye geri döndüğünü hatırlattı.

Türkiye’ye girişi yasaklanan kişilerin suçları olmadığını, bunun "yargısız infaz" olduğunu kaydeden Özuslu, “Kendi öğretmenine, yurttaşına sahip çıkmayan bir hükümet, hükümet olamaz” diye konuştu. Namık Kemal Lisesi’nin voleybol takımlarına başarılar diyen Özuslu, hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı’nı göreve davet etti.

Konuşmasında, Takata marka arızalı hava yastıkları sorununa da değinen Özuslu, bu konuda Güney Kıbrıs’ta 276 aracın trafikten men edilmesine ve Karayolları Dairesi hakkında cezai kovuşturma açılmasına karar verildiğini belirtti.

“Biz hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz. Bir ana firma sadece 2 bin araçta değişim yaptı” diyen Özuslu, “Bu konu altından kolay kalkılabilecek bir konu değildir. Acilen bir strateji, yol planı hazırlanmalı, yasal düzenlemeler ve bayilere sorumlulukları hatırlatılmalı… Ülkeye ikinci el gelen araçlarla ilgili ne yapılacağına da karar verilmesi lazım” dedi.

Özuslu konuşması sırasında, Meclis’in denetim gününde ilgili konulara cevap verecek bakanların olmamasına yönelik eleştirilerde de bulundu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, denetim faaliyetinin perşembe günü olması yönünde bir önerileri olduğunu ancak daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısının denetim faaliyeti günü olan salı gününe alındığını ifade ederek, hükümetin denetimden kaçtığını belirtti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, pazartesi günlerinin denetim, salı günlerinin yasama günü olmasını önerdi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak, hükümetin denetimden kaçtığı iddiasının "yalan" olduğunu belirterek, her pazartesi iç tüzükte beş dakika olarak belirlenen 62’nci madde tahtındaki konuşmanın beş saate çıktığını söyledi.

Hükümetin 62’nci madde tahtındaki konuşmaya cevap verme zorunluluğu olmamasına rağmen bundan kaçmadığını vurgulayan Dinçyürek, “Merak etmeyin, kaygılanmayın, hükümet 2027’ye kadar buradadır” dedi.

CTP Milletvekili Özuslu ise konuşmasının sonunda, Takata marka arızalı hava yastıkları sorununa çözüm bulunması talebini yineledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Hakan Dinçyürek’in cevabını üzülerek, dinlediğini kaydetti.

Denetim gününün hükümetin ısrarıyla perşembeden, salı gününe alındığını ifade eden Özdenefe, "Meclis’in işlevselliğini yitirme noktasına geldiğini" belirtti. “Haftalardır siz yoksunuz” diye konuşan Özdenefe, hesap verebilir bir noktada olunmadığını söyledi.

“La Fontaine’den masallar dönüyor bu Meclis’te” diye konuşan Fazilet Özdenefe, "piyangodan hangi bakanın geleceğini bilmediği için" konuşma başlığının “Son Siyasi Gelişmeler” olduğunu ifade etti.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde tomografi cihazı olmadığını kaydeden Özdenefe, Girne’nin tam donanımlı bir hastanesi olmadığını belirtti. Girne’nin projeksiyon nüfusunun 47 bin olduğunu dile getiren Özdenefe, Girne belediye sınırları içerisinde belediyenin hizmet verdiği sayının ise 120-140 bin civarında olduğunu söyledi.

Sadece Lapta-Alsancak yolunu tek yön olarak kullanan araç sayısının 25 bin olduğunu kaydeden Özdenefe, bütün yükü tam teşekküllü olmayan Girne Akçiçek Hastanesi’nin çekemeyeceğini belirtti.

Bakan Dinçyürek’ten uzun uzun cevap istemediğini dile getiren Özdenefe, “Yeni hastaneyi ne zaman açıyorsunuz, tomografi cihazı alınacak mı?” sorularını yöneltti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, “Girne’den batıya giden yolu çevre düzenlemesiyle bu hükümet bitirdi, şimdi doğuya giden yol konusunda çalışmalar başladı, bu yol da bitecek” dedi.

Yeni Girne Hastanesi’nin yazdan önce biteceğini kaydeden Hakan Dinçyürek, sağlığa milyonlarca liralık yatırım yapıldığını ifade ederek, “Biz rahatız” diye konuştu.

Özdenefe’nin, “Mayıs’tan önce hastane açılmazsa istifa edecek misiniz?” sorusuna ise Dinçyürek, “Kurdeleyi sizinle birlikte keseceğiz” yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, dünyadaki gelişmelerden bahsederek, KKTC’nin kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran atraksiyonlar içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Akdeniz bölgesindeki jeo-stratejik gelişmelere paralel enerji, doğal gaz, elektrik konularının 5+1 toplantısında ele alınması gerektiğini ifade eden Uluçay, toplantının içeriğine dair somut bir veri çıkmadığını kaydetti. Uluçay, liderlerin, ele alınacak konularda uzlaşıya sahip olmadığı görüşünü paylaştı. Doğal gaz konusunda bölgenin çekiciliğinin devam ettiğini ifade eden Uluçay, Gazze’nin deniz alanındaki yataklara dikkat çekti.

Sigorta şirketleriyle ilgili konunun Meclis’te tartışıldığını hatırlatan Uluçay, mevcut şirketlerin artmasının temel nedeninin Güney Kıbrıs’tan, Kuzey Kıbrıs’a geçen araçlara yapılan sigorta olduğunun gösterildiğini belirtti.

Sigortayla ilgili sorunun şirketler aracılığıyla giderilebileceğini ifade eden Uluçay, sigorta şirketlerinin uygulamalarının kolaylaştırılmasıyla, günlük hayatın kolaylaştırılacağını ve ekonomik bağların geliştirileceğini söyledi.

Ocak ayı enflasyonunun 2.02 olarak açıklandığına işaret eden Uluçay, uzmanların, hissedilen enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu söylediğini belirtti. Uluçay, raf, market fiyatlarının hane halkının satın alma gücünü aşağıya çektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı tamamlandı. Gelecek birleşim 17 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.