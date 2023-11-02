Bir spor kulübünden fazlası: Barcelona

Kulüp spor kültürünü anlayabileceğiniz en önemli örnek Barcelona... Sahaları, spor bilim odaları,basketbol,handbal,futsal,paten ve yeni eklenen E-spor branşları Seçkin Renklibay'ın Barcelona gezisi ve önemli izlenimleri...

Aslında zaman zaman uluslararası alandan hem görevim gereği hem de spor endüstirisi alanında gelişmeleri takip etmek endüstirinin yönetsel anlamda değişen ve gelişen yönlerini yöneticilik alanımda uygulamak amacıyla seyehatlerim oluyor. Bu biraz araştrıma ve yeniliklere ne denli önem verdiğinizle ilgili sanıyorum.

Yazıma farklı bir bakış açısı katmak adına ülkemizde profesyonel spor yöneticiliği görev tanımı aslında branşlar popüler oldukça ,spor ekonomisi pastası büyüdükçe ihtiyaç olmaya başladı.Avrupa’da ve dünyada böyle bu konu. Her spor branşında sektörel gelişmeler oldukça profesyonelere ihtiyaç doğal olarak arttı ve her geçen gün donanımlı spor yöneticilerine ihtiyaç olacaktır. Sporun içinden gelen, sektör ile ilgili akademik çalışmalarının için de olan, uluslarararası çalışmaları takip eden profesyonel spor yöneticisi olarak geçtiğimiz hafta Barcelona'da katılım gösterdiğim spor kongresinden bazı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hakkında bilgiler, olimpik branşların yayın gelir süreçleri,spor ve marka değeri,B2B’ ler ve spor endüstirisine ait bir çok çalışmanın aktarıldığı bir kongre oldu diyebilirz.Mesleğime yatırım yapmak ve bilgi her nerdeyse bulmak sanırım biraz kendiniz ile ilgili. Mesela Paris olimpiyat oyunlarında yüzme yarışlarında ‘Maping ‘teknolojisi kullanılarak yüzücülerin anlık takipleri yapılacak ve bu veriler anlık akıllı cihazlar sayesinde görüntüleyip spor ve dijitalleşmenin etkisini bir hayli hissedeceğiz. Spor’da marka değeri nasıl yaratılır bunu uzun uzun konuşulduğu,spor ve inovasyonun etkilerini, sponsorlukların artık sürdürülebilirliğe önem veren şirketlerle olabileceğine ve tüm spor endüstirisinin konuşulduğu bir kongre oldu diyebiliriz…Kongrenin içeriğinin bir parçası da Nitelikli Olimpik tesislerin görülmesiydi.

Kulüp spor kültürünü anlayabileceğiniz en önemli örnek… Ve Barcelona şehrinde belki de hepimizin hayalini süsleyen dünyaca ünlü kulüp Barcelona kulübünü ziyaret etme şansım oldu.Hepimizin aklına hemen futbol gelse de diğer olimpik branşları atlamak hata olurdu.Hangi özelliğini saymak doğru bilmiyorum ama İspanya da Ligden düşmeyen birkaç kulüpten biri Barcelona, kulübün bir spor kulübünden fazlası olduğunu bir kültür olduğunu tesislerinde hissediyorsunuz diyebilirim. Barcelona futbolda ki başarıları saymakla bitmez,müzesini,fun clublarını gördükten sonra gözünüzde büyüttüğünüz kadar büyük bir kulüp olduğunu iyice anlıyoruz.

Tesislerde ki sahaları,Ciutat Esportiva ve departmanları,spor bilim odaları,basketbol,handbal,futsal,paten ve yeni eklenen E-spor branşlarını tesislerinde ve tabi ki La Masia kısmını görmenizi tavsiye ederim.

Bu arada Tabi ki tesislere giriş bir prosedür ve izin eşliğinde oluyor. İlgimi çeken bir nokta da Barcelona Inavosyon merkezi yani sporun geleceğinin keşfedildiği yer diyebiliriz. Barcelona kulübünde 5 farklı branşta kadın ve erkek takımlarıyla 2000 e yakın sporcunun olduğunu da belirtelim. Avrupa’nın bir çok şehrinde spor okulları, yaz kampları ve bir çoğu.

Özetin Özeti: Barcelona’nın bize, verdiği en önemli mesaj’ BİR SPOR KÜLTÜRÜ ASLINDA’“İyi yönetim, doğru stratejik model ve uygulama ile hem sportif, hem de finansal başarıyı sağlayabilmesidir”