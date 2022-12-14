Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden bir görüntü paylaşarak hastalığından bahsetti. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Dipsiz Kuyu', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarla tanınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

"SES TELLERİM YIRTILMIŞ"

Tilki, paylaşımına "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının hastalığı hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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14/12/2022 21:47