Bir süredir ekranlardan uzaktı... Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ortaya çıktı

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19/10/2022

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Bir süredir ekranlardan uzaktı... Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ortaya çıktı

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü le hafızalara kazınan İpek Erdem, oyunculuk çalışmaları nedeniyle Fransa’ya gitti.

Oyuncu geçen günlerde Fransız aktör Jamel Debbouze’nin “Le Jouet” filminin Paris’teki galasına katıldı. Oyuncu Ouassini Embarek ve yapımcı Mel Dogman ile de buluşan İpek Erdem, yeni projeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi:

“Paris’te birkaç projem olacak. Jamel ile tanışmak keyifliydi. O da beni izlemeye gelecek.” (Behlül AYDIN-Hürriyet)

19/10/2022 14:01
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TAGS: İpek Erdem, hayat bilgisi
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