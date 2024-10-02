Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın hastaneden paylaştı

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, hastane odasından paylaşım yaptı.

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02/10/2024

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın hastaneden paylaştı

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan Filiz Akın, tekrar hastaneye yattı.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 81 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Bodrum'da hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, hasta yatağından fotoğrafını paylaştı.

Hayranları Filiz Akın'a "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

02/10/2024 14:15
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TAGS: haber, kıbrıs, filiz akın
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